Evade dai domiciliari per rapinare un supermarket, in manette 22enne marocchino residente a Casarano

Nella serata di ieri, a Casarano, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, hanno proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità marocchina di 22 anni, residente nella cittadina del Sud Salento, perché responsabile di rapina e evasione dagli arresti domiciliari.

I fatti

Il tutto è partito intorno alle ore 19.50 dove, presso la sala operativa del Commissariato è giunta una segnalazione riguardante una persona che pochi minuti prima aveva effettuato un furto presso il Supermercato Iper Mac e nello specifico all’interno del negozio “Game 7 Athletic” e che sia la cassiera dell’esercizio commerciale, sia i clienti presenti all’interno, erano riusciti in un primo momento a bloccarlo, ma il malvivente era riuscito a scappare spintonando con violenza le persone presenti e in particolare l’addetta alla casa che si era accorta del furto.

La descrizione del ladro

Gli uomini della Polizia, prontamente intervenuti sul posto, dopo aver ascoltato i testimoni presenti e aver ottenuto una sommaria descrizione: un uomo di età compresa tra i 20 e i 25 anni, vestito con jeans, scarpe da ginnastica, felpa con cappuccio di colore nero, capelli corti sui lati e ciuffo all’indietro, immediatamente si sono messi sulle sue tracce e dopo aver effettuato numerosi passaggi all’interno delle stradine che comprendono le case popolari, site non lontano dal luogo del furto, in una di queste hanno notato, nel buio, una persona a piedi e corrispondente perfettamente alle descrizioni fornite poco prima dai testimoni: quest’ultimo, non appena resosi conto della presenza dell’auto della Polizia, si è dato alla fuga.

L’inseguimento e l’arresto

A questo punto, gli agenti, considerata la presenza di numerose autovetture, si sono posti all’inseguimento a piedi del giovane, che nel frattempo aveva gettato per terra i capi di abbigliamento che aveva rubato, ma poco dopo è stato raggiunto e bloccato, nonostante opponesse resistenza.

Una volta fermato, poi, è stato identificato e dagli accertamenti è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari per furti aggravati, evasione ed altro.

Il malvivente infine è stato riconosciuto dalla cassiera del negozio e dopo le formalità di rito, L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per rapina e evasione.