Era accusato di “violazione di domicilio”, assolto l’ex Direttore Generale Asl Valdo Mellone

Era accusato di “violazione di domicilio”, ma al termine del processo Valdo Mellone, ex Direttore Generale dell’Asl di Lecce, è stato assolto.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Stefano Sernia, il quale ha ritenuto che il fatto non è previsto dalla legge come reato. In precedenza, il vpo d’udienza ha invocato una condanna a 6 mesi.

I fatti risalgono al 1 aprile del 2014. Le indagini hanno preso il via dalla denuncia dell’ex Primario di Ortopedia dell’Ospedale di Gallipoli, Walter Mega.

Secondo l’accusa, Mellone sarebbe entrato nella stanza di quest’ultimo, utilizzando un doppione delle chiavi fornitogli dalla caposala. Il motivo di tale pesunta “intrusione”? Mostrare al nuovo Dirigente Mauro Portaluri (succeduto a Mega) quello che sarebbe divenuto il suo ufficio. Nonostante, ritiene il denunciante, avesse espresso la volontà di liberare la stanza dai propri effetti personali, prima di mostrarla al successore.

Inizialmente il sostituto procuratore Antonio Negro, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto l’archiviazione. Successivamente, il gip Alcide Maritati aveva però accolto la richiesta di “opposizione”, disponendo l’imputazione coatta.

Walter Mega si è anche costituito parte civile nel processo con l’avvocato Luigi Corvaglia.

Invece, Valdo Mellone era assistito dagli avvocati Viviana Labbruzzo e Stefano De Francesco che, nel corso della discussione in aula, hanno sottolineato come nella condotta del proprio assistito non si potesse configurare alcuna ipotesi di reato.