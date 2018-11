Eseguita l’autopsia sulla salma dell’On.le Baldassarre, morte per scompenso cardiaco acuto

Sarebbe stato uno scompenso cardiaco acuto la causa della morte dell’On.le Raffaele Baldassarre. A stabilirlo l’esame autoptico svoltosi nel pomeriggio di ieri.

A darne comunicazione con una nota ufficiale l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce che, autorizzata dalla famiglia dell’ex Deputato al Parlamento Europeo, ha comunicato la diagnosi.

La Asl fa sapere, inoltre che sono in corso gli accertamenti istologici correlati. L’esame autoptico è stato effettuato dal personale medico dell’unità operativa complessa di Anatomia Patologica del “Vito Fazzi” di Lecce.

Ancora un ultimo tassello, il risultato degli esami istologici, appunto e si conosceranno esattamente le cause che hanno portato al decesso. Al momento, inoltre, non è stata presentata alcuna denuncia dai familiari.

Ricordiamo che l’ex Consigliere Regionale della Puglia è morto nella serata di venerdì 9 novembre. Già in mattinata si era sentito male e per questo si era sottoposto a una serie di accertamenti presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce che avevano dato esito negativo. In tarda serata, poi, il malore, la chiamata al 118 e il decesso.

Al suo funerale, erano presenti migliaia di persone: amici colleghi, tantissime personalità politiche di qualsivoglia schieramento, tutte giunte presso la Chiesa Madre di Cavallino per rendere l’ultimo saluto al politico gentiluomo.