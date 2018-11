Addio a Raffaele Baldassare, il cordoglio della politica: “un gentiluomo”

L’inattesa morte dell’On. Raffaele Baldassare ha colto di sorpresa praticamente tutti. La politica tutta, in modo trasversale, ha voluto ricordare una delle personalità più rispettate, garbate e gentili degli ultimi decenni.

L’infarto, improvviso, che lo ha raggiunto nel corso della notte, ha commosso tutti. In primis, il sindaco della Città di Lecce Carlo Salvemini, con una nota ufficiale, ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia. “Di Raffaele Baldassarre – dice – ricorderò la cortesia, il garbo, la gentilezza che manifestava nelle occasioni pubbliche e private nelle quali capitava di incrociarsi. Sono virtù che qualcuno può giudicare marginali per ricordare una figura pubblica che ha ricoperto negli anni più ruoli: segretario politico, consigliere regionale, europarlamentare. ma che oggi rivelano un loro rilevante valore. Ancor più se esse erano riservate anche a chi – come me – gli è sempre stato avversario. Se ‘nessun atto di gentilezza è mai sprecato’ di Raffaelle Baldassarre ne conserveremo tanti”.

Tanti messaggi da Forza Italia

Ad essere profondamente colpito dalla sua dipartita è naturalmente Forza Italia, partito di cui è stato Coordinatore Provinciale e Capodelegazione all’interno del Parlamento Europeo. Il Coordinatore Regionale Mauro D’Attis si dice “profondamente colpito e conserverò con cura il ricordo di una persona veramente significativa, umanamente e politicamente, per tutti noi. Ci lascia, nel dolore, un vero gentiluomo. La tragica scomparsa dell’on Raffaele Baldassarre è una delle notizie che non avrei voluto mai ricevere. Collega di partito, compagno di tante battaglie, un amico. Una persona perbene, a cui sono stato sinceramente legato con affetto e stima”.

Anche dal Coordinamento Provinciale, attraverso Paride Mazzotta, esprime sgomento. “Se ne va un uomo e politico dall’indiscusso valore umano e professionale, ci lascia sgomenti e ci addolora profondamente. Con lui oggi se ne va un pezzo fondamentale e insostituibile della storia politica di questa terra. Dell’Onorevole Raffaele Baldassarre ricorderemo l’altissimo profilo morale, la passione, l’esperienza e l’onestà che hanno sempre fatto da bussola al suo percorso politico e amministrativo fuori e dentro le istituzioni”.

Cristian Sturdà, Coordinatore Cittadino di Lecce dei berlusconiani afferma: “il Coordinamento Cittadino di Forza Italia – Lecce si stringe al dolore che, inaspettatamente, ha colpito la Famiglia Baldassarre per la scomparsa del caro Raffaele. Una morte quanto inaspettata quanto dolorosa per il mondo della politica tutta: con la scomparsa dell’On. Raffaele Baldassarre scompare anche un pezzo importante di gentilezza e galanteria, elementi sempre più rari nei dibattiti politica. Salutiamo oggi un gentiluomo, un professionista serio, un politico appassionato. Siamo certi che la sua eredità, umana e sociale, non verrà dispersa”.

Il partito di Emiliano

“Raffaele Baldassarre è stato un uomo della Puglia e del Salento, un politico che ha saputo sempre interpretare, anche in sede europea, i bisogni della sua terra e dei pugliesi. Con la sua improvvisa scomparsa la nostra regione perde un altro pezzo della buona politica. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”. Così in una nota i consiglieri regionali de “La Puglia con Emiliano”.

L’ex Presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, ancora, scrive: “Incredulità e sgomento. Un amico sincero, un politico di spessore, un riferimento costante, sempre capace di scostarai dalle bassezze della politica e pensare con una strategia rivolta al futuro. Un vuoto incolmabile. Ciao Raffaele”.

“Con lui il Salento ha perso un politico per bene, una persona onesta e disponibile”. Questo il primo commento di Luigi Mazzei, che prosegue: “ho perso un caro amico con cui ho condiviso gran parte della mia e della sua crescita politica. Ho avuto il piacere di condividere 30 anni di vita con un gentiluomo ed un raffinato politico. Mi mancherà tanto non sentirlo e non potermi confrontare più con lui. Avevamo ancora tanti progetti da realizzare insieme”

Il pensiero dal PD

Per il Partito Democratico ad intervenire è il Senatore Dario Stefano il quale: “apprendo con sgomento la notizia della scomparsa di Raffaele Baldassarre che, con i diversi ruoli ricoperti negli anni, è stato uno dei protagonisti della vita pubblica e politica del territorio. Pur da posizioni politiche distanti, non si può non ricordare lo stile gentile e garbato con cui si è sempre relazionato anche con gli avversari politici. Il cordoglio mio personale e del movimento La Puglia in Più va alla sua famiglia per una scomparsa decisamente prematura, improvvisa e ingiusta”.

Infine, un pensiero giunge anche dall’Assessore regionale Salvatore Ruggeri che in una nota stampa scrive: “La notizia dell’improvvisa scomparsa del caro amico Raffaele Baldassarre mi ha profondamente turbato”, sottolinea il sen. Ruggeri.

“Persona dalle idee e dai principi morali integri, che ha saputo testimoniare nel corso delle sue esperienze politiche, istituzionali e professionali. Dell’amico Raffaele ho sempre apprezzato la grande capacità di mediazione, la disponibilità al dialogo, il confronto, il grande impegno a dare soluzioni ai problemi delle nostre comunità”.

“La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo politico e istituzionale”, conclude.