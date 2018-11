Lutto nel mondo della politica salentina, morto nella notte Raffaele Baldassarre

La politica salentina e non solo si è svegliata con una notizia molto triste questa mattina. Nella nottata appena trascorsa è morto l’On.le Raffaele Baldassarre, fatale è stato un infarto.

Avvocato, 62anni, laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, molteplici sono stati gli incarichi ricoperti nel corso della sua esperienza politica.

Cresciuto nella Democrazia Cristiana, ha militato nel Partito Popolare e nei Cristiani Democratici per la Libertà, il movimento di Raffaele Fitto confluito, poi, in Forza Italia. Consigliere Regionale per quasi due Consiliature, Coordinatore Provinciale di Forza Italia, nel 2004, ha corso alla carica di Presidente della Provincia di Lecce, sconfitto di poco da Giovanni Pellegrino. Eletto in Consiglio Provinciale ha svolto il ruolo di portavoce dei gruppi consiliari di opposizione.

Nel 2009 lascia “Via Capruzzi” per approdare al Parlamento Europeo, dove, dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Capodelegazione di Forza Italia.