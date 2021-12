Covid, in Puglia 1.671 casi positivi. 332 in provincia di Lecce

Sono 1.671 i casi registrati in Puglia su 40.295 test effettuati nelle ultime 24 ore. È il dato sui contagi contenuto nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i tamponi positivi. La provincia con più casi è quella di Bari: 497. La provincia di Lecce ne conta 332. Nel report si registrano anche 4 decessi. Il totale delle vittime dell’inizio della pandemia si ferma a 6.952.

Sul fronte dei ricoveri, i pazienti in area non critica sono passati da 168 a 172. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 25 contro i 27 di ieri. Per l’Agenas che monitora la pressione negli ospedali dedicati ai pazienti Covid, la percentuale di posti letto occupata è salita al 6% (+1%) in rianimazione mentre resta stabile nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 10.864 contro i 9.469 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 274.847. Ventiquattro ore fa erano 274.575.

I nuovi casi per provincia: