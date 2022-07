Us Lecce, 10 mila abbonamenti sottoscritti. Tutto quello che devi sapere per acquistare e ritirare la tessera

Diecimila abbonamenti sottoscritti! Lo Stadio del Via Del Mare di Lecce inizia già a riempirsi. Del resto il Presidente Saverio Sticchi Damiani sogna per la stagione 2022-2023, quella della decima promozione, un catino ribollente pieno di soli abbonati giallorossi in grado di accogliere tutte le sfide interne del Lecce (leggi il calendario dei salentini) in un clima di festa in grado di spingere gli uomini di Marco Baroni all’agognata salvezza. Le reazioni della piazza, in questi anni di idillio tra la dirigenza e i tifosi, sono state più che positive al punto che l’U.S. Lecce nella giornata di ieri ha comunicato che è stata superata quota 10.000 abbonamenti! Si badi che stiamo parlando esclusivamente delle conferme dei vecchi abbonati alle quali poi si aggiungeranno le tessere di chi sceglie di abbonarsi per la prima volta o di ritornare allo stadio dopo tanti anni per godere dello spettacolo della Serie A.

Intanto Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera sono al lavoro nelle sedi del calciomercato per costruire la squadra che dovrà scendere su quel rettangolo verde di gioco, scegliendo nome per nome tutti i calciatori protagonisti di questa nuova avventura.

Tutte le date per abbonarsi al Lecce

C’è tempo, dunque, fino alle ore 20.00 di venerdì 15 luglio per usufruire del diritto di prelazione sul posto, per i vecchi abbonati. Poi inzierà la cosiddetta vendita libera a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 20 luglio, che sarà attiva sino alle ore 20.00 di venerdì 05 agosto 2022.

A partire dal 20 luglio scadrà anche il diritto di prelazione della Tribuna Est Superiore, riservata fino al 15 luglio 2022 ai vecchi abbonati della Tribuna Est Superiore 19/20. I posti eventualmente disponibili, dei 943 autorizzati, saranno compresi nella vendita libera.

Dal 20 luglio 2022 i vecchi abbonati 19/20 perderanno il diritto di prelazione sul posto ma manterranno lo sconto come vecchi abbonati.

Dove sottoscrivere l’abbonamento e ritirare la tessera

-Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alle partite interne del Lecce presso tutti punti vendita autorizzati e on-line su uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito prima dell’acquisto e ricordando che si possono sottoscrivere al massimo 4 abbonamenti).

Attenzione: seguendo le indicazioni riportate sul sito, successivamente alla conferma di acquisto, sarà generata una ricevuta senza codice a barre che non consente l’accesso allo stadio ma che dovrà essere utilizzata per il ritiro della tessera di abbonamento presso il Centro Coordinamento Biglietteria del ‘Via del mare’.

Orari di Apertura del Centro Coordinamento Biglietteria Stadio (accesso Porta 3)

Il Centro Coordinamento Biglietteria presso lo Stadio, con accesso dalla Porta numero 3, è aperto:

– dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.00 / 17.00 – 19.00

– il sabato 9.30 – 13.30.

sQuesti i servizi effettuati presso il centro di coordinamento Biglietteria dello Stadio:

– sottoscrizione abbonamenti con Finanziamento (Banca popolare Pugliese);

– acquisto o rinnovo Card USLecce Program e USLecce Card (Tessera del Tifoso) ed eventuale sottoscrizione dell’abbonamento (nuovo o rinnovo);

– sottoscrizione abbonamenti azienda, militari, associazioni (solo per le convenzioni in corso di validità);

– ritiro abbonamenti acquistati online (si ricorda di presentarsi muniti della ricevuta con il codice di acquisto ed il modulo di sottoscrizione dell’abbonamento precompilato e firmato disponibile sul sito www.uslecce.it alla voce Biglietteria/Abbonamenti).

Info

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Biglietteria al numero 334 2844565.