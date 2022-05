Sticchi Damiani, Corvino e Baroni regalano al Salento la decima promozione in Serie A

Quella targata Sticchi Damiani – Corvino – Baroni è la decina promozione del Lecce. Son passati 37 anni dalla prima storica promozione dei salentini in massima serie. Era il 1985. I giallorossi di Eugenio Fascetti raggiungevano il paradiso del Calcio nazionale grazie ad una squadra schiacciasassi messa a punto dal direttore sportivo Mimmo Cataldo, sotto la dirigenza di Franco Iurlano.

Fu immediata ed inesorabile la retrocessione ma nel 1988 ecco ripetersi l’impresa con l’allenatore Carlo Mazzone, fra i più amati dai tifosi leccesi, che oltre alla promozione regalò la prima salvezza del Lecce in serie A nel 1989.

Ed eccoci al 1993 quando una squadra frettolosamente assortita, ma indimenticabile, ottenne la terza promozione con A con il tecnico Bruno Bolchi. Fu l’ultima promozione dell’era Iurlano.

Col cambio di dirigenza il Lecce assaporò dopo 20 anni l’amaro gusto della serie C, ma sarebbe stato il preludio del periodo più luminoso della storia calcistica leccese. Due promozioni consecutive dalla C1 alla A con mister Giampiero Ventura, e il biglietto da visita offerto agli sportivi salentini dalla nuova società targata Giovanni Semeraro. Quarta promozione in A, era il 1997.

Due anni dopo arrivò la quinta, nel 1999 con Nedo Sonetti.

La sesta promozione in massima divisione fu opera di Delio Rossi nel 2003, che inaugurava un tempo glorioso con altre tre stagioni di A. La settima promozione avvenne nel 2008 dopo i play off con alla guida il tecnico Giuseppe Papadopulo.

Ma fu nel 2010 con mister Luigi de Canio che il Lecce conquistò per la prima volta il campionato di serie B, classificandosi al primo posto e ottenendo l’ottava promozione in A.

Poi furono anni difficili con il prezzo da pagare di una grigia serie C per illecito sportivo, fino all’arrivo di Fabio Liverani, capace di ottenere due promozioni consecutive, riportando i salentini in serie A dopo 7 anni nel 2019. Per la nona volta tra i grandi.

Ieri sera il Lecce ha scritto un’altra bellissima pagina, raggiungendo la decima promozione. Marco Baroni raggiunge il record invidiabile di un altro salentino indimenticato: solo Mimmo Renna, fino alla scorsa notte, poteva vantarsi di aver ottenuto una promozione (1958, 1976) sia da giocatore che da allenatore. Ora potrà dirlo anche il mister toscano, ricordando il 1988 e il 2022.