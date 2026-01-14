Polpette e polpettoni preparati con prodotti scaduti, chiusa azienda. Denunciato l’amministratore

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, i Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni di Lecce hanno controllato un’azienda di deposito, sezionamento e lavorazione carni impiegate in preparazioni alimentari.

Nel corso della verifica, hanno constatato l’utilizzo in preparati alimentari, quali polpette e polpettoni, di materie prime con data di scadenza superata e sottoposte alla procedura di congelamento con sistemi non idonei. Nella circostanza sono stati sequestrati oltre 9 quintali di prodotti di carne per cattivo stato di conservazione, per un valore complessivo di circa 10mila euro.

Contestualmente si è proceduto alla sospensione dell’intera attività, disposta nell’immediatezza dall’Asl di Lecce, poiché esercitata in locali con gravi carenze igienico sanitarie e strutturali.

L’amministratore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative pari a 2.000 euro.

Naturalmente, la persona deferita è da ritenersi presunta innocente fino all’eventuale definitivo accertamento della propria colpevolezza nella successiva sede processuale.