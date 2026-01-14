Polpette e polpettoni preparati con prodotti scaduti, chiusa azienda. Denunciato l’amministratore

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, i Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni di Lecce hanno controllato un’azienda di deposito, sezionamento e lavorazione carni impiegate in preparazioni alimentari.
Nel corso della verifica, hanno constatato l’utilizzo in preparati alimentari, quali polpette e polpettoni, di materie prime con data di scadenza superata e sottoposte alla procedura di congelamento con sistemi non idonei. Nella circostanza sono stati sequestrati oltre 9 quintali di prodotti di carne per cattivo stato di conservazione, per un valore complessivo di circa 10mila euro.
Contestualmente si è proceduto alla sospensione dell’intera attività, disposta nell’immediatezza dall’Asl di Lecce, poiché esercitata in locali con gravi carenze igienico sanitarie e strutturali.
L’amministratore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative pari a 2.000 euro.
Naturalmente, la persona deferita è da ritenersi presunta innocente fino all’eventuale definitivo accertamento della propria colpevolezza nella successiva sede processuale.