Emergenza Covid-19 nella casa di riposo “La Fontanella”: nuove segnalazioni, proseguono le indagini

Vanno avanti le indagini sulla situazione emergenziale all’interno della casa di riposo “La Fontanella” di Soleto.

Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, è nelle mani del sostituto procuratore Alberto Santacatterina. L’indagine conoscitiva prosegue e i carabinieri di Soleto e dei Nas hanno già effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi, depositando un’informativa. L’ipotesi di reato è “abbandono di persone incapaci“.

A dare il via alle indagini, le numerose segnalazioni dei parenti degli anziani ospiti della residenza socio sanitaria assistenziale che chiedono chiarezza sullo stato di abbandono della struttura. L’arco di tempo finito sotto la lente della Procura è quello compreso tra sabato 21 e giovedì 26 marzo, prima che la gestione fosse sottoposta al controllo dell’Asl.

E intanto prosegue l’indagine “interna” coordinata dal medico dell’Asl Silverio Marchello, a seguito dell’intervento del Sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato e del commisariamento de “La Fontanella”. Occorre ricordare che l’emergenza da coronavirus esplosa all’interno della Rssa ha portato al decesso di cinque ospiti ed a 55 contagi, su di un numero complessivo di 93 persone.

Le segnalazioni

Intanto, le famiglie degli anziani ospiti della residenza socio assistenziale, hanno già provveduto a segnalare agli avvocati Carlo Gervasi ed Angela Rizzo, le condizioni critiche in cui versa la struttura. Ed in queste ultime ore, altri familiari si sono rivolti ai legali, chiedendo un loro intervento che nei prossimi giorni potrebbe confluire in un esposto.

Vengono sottolineate, la mancanza di assistenza e di cure adeguate, ma anche le gravi difficoltà nel riuscire ad avere notizie o ad entrare in contatto con i propri cari. Tra gli ultimi casi segnalati dai parenti degli ospiti, quello di una signora ultraottantenne contagiata dal covid-19, che nella giornata di domenica è stata trasferita da “Le Fontanelle” e ricoverata al Vito Fazzi in gravi condizioni. La donna sarebbe poi deceduta martedì mattina, intorno alle 11, senza che i familiari fossero al corrente del suo trasferimento in ospedale. Infatti, una parente avrebbe chiamato la residenza, nelle scorse ore, ma senza ricevere conferme sul suo ricovero al Fazzi, dove nel frattempo è deceduta.