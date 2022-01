Covid, in Puglia 8.384 nuovi casi. 1.572 positivi in provincia di Lecce

In Puglia si monitora con attenzione i dati sui ricoveri in Ospedale, sotto pressione a causa dell’aumento dei casi legato alla variante omicron. Il tetto massimo fissato dal Governo per decidere il passaggio in zona gialla è stato superato come dimostra anche l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per l’Agenas, infatti, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma a quota 11% in rianimazione, mentre il limite per valutare il cambio di colore è fissato al 10% . Un punto in più in malattie infettive, medicina generale e pneumologia dove il tasso di occupazione è salito al 20% (+1%), cinque punti in più della soglia massima del 15% prevista per i reparti di medicina.

Nel bollettino epidemiologico, i pazienti ricoverati in area non critica sono passati da 559 a 593. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 61 contro i 55 di ieri.

Sul fronte dei contagi, su 54.677 test effettuati nelle ultime 24 ore 8.384 sono risultati positivi. La provincia con più casi è ancora quella di Bari, con 2.621. In provincia di Lecce sono 1.572 i salentini finiti in isolamento. 4 i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.063.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 118.307 contro i 103.590 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 308.381. Ventiquattro ore fa erano 306.731.

I nuovi casi per provincia: