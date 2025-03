Costruite cinque case senza autorizzazione a Torre Specchia, deferite due persone

Uno dei più bei tratti del litorale salentino adriatico, Torre Specchia Ruggeri nel comune di Melendugno, ancora oggetto di abusi edilizi e tentativi di sfruttamento illegale.

Questa volta i Carabinieri Forestali di Otranto hanno individuato, nascoste fra la vegetazione, cinque strutture abitative in legno e muratura, complete di pavimentazione esterna, recinzione e impermeabilizzazione del terreno perimetrale per una superficie complessiva di quasi 1000 metri quadri.

Gli accertamenti, inseriti nel contesto dell’ operazione denominata “Another Brick”, di contrasto alle aggressioni, di tipo edilizio-urbanistico, al territorio del Basso Salento, in particolare a quello tutelato dal vincolo paesaggistico (a norma del Decreto Legislativo 42/2004 e del conseguente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia), hanno permesso di determinare che tutte le opere in oggetto erano prive di qualsiasi titolo autorizzativo, peraltro in un contesto sottoposto a tutela anche sotto l’aspetto idrogeologico.

Per i due proprietari e committenti delle opere è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Lecce; sono stati loro ascritti i reati di cui all’ art. 44, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia e dell’ Urbanistica), ed all’ art. 181, comma 1, del Decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – cosiddetto “Codice Urbani”).

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso in tutta l’area litoranea dei comuni di Melendugno e Otranto, con l’ausilio dell’elicottero AW169 del 6° Nucleo Carabinieri, di stanza a Bari-Palese, soprattutto laddove le perlustrazioni al suolo sono più difficoltose per la presenza di fitta vegetazione.