Incendi nella notte a Copertino e Cutrofiano, bruciano due autovetture

E’ stata una nottata impegnativa quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire in due comuni salentini per altrettanti incendi che hanno colpito autovetture.

La prima chiamata alle ore 04:16 circa, a Copertino, dove, gli uomini del Distaccamento di Veglie sono intervenuti in via San Luigi Pirandello per l’incendio di un’autovettura, una Opel Zafira, parcheggiata in strada. La squadra ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dei luoghi.

Trascorsa poco più di un’ora, alle 05:55 circa, i Caschi Rossi del Distaccamento di Maglie si sono recati nel Comune di Cutrofiano, nelle vicinanze della Strada Provinciale 361, per l’incendio a una Fiat Uno. Anche in questo caso si è provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

In entrambi i casi, erano presenti i militari dell’Arma dei Carabinieri .

L’opera di spegnimento ha evitato ulteriori danni a persone o cose e pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Le cause sono in corso di accertamento.