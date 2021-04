Incendio nella notte nel centro storico di Lecce, dati alle fiamme due cassonetti dei rifiuti

Ancora non si sa se si sia trattato di un gesto di puro vandalismo e dietro ci sia altro e spetterà come sempre agli inquirenti fare chiarezza.

Dopo l’incendio ai danni un’autovettura lo scorso 16 aprile, in Via Agrigento, episodio molto probabilmente di natura dolosa, ancora fiamme a Lecce e, questa volta in pieno centro storico, dove, ignoti, nella nottata appena trascorsa, hanno dato fuoco a due cassonetti in Piazzetta Regina Maria, nei pressi della Chiesa di San Matteo.

Quando ci si è accorti di quanto stesse avvenendo, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del Capoluogo che hanno domato il rogo.

con loro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che, una volta terminate le operazioni di spegnimento, insieme ai Caschi Rossi, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.