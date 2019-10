Incendia l’autovettura della ex compagna, arrestato 43enne per atti persecutori

Non è stata una nottata tranquilla quella trascorsa dagli uomini delle Forze dell’Ordine e, in particolare per quel che riguarda la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, dopo essere intervenuti in Via Bari per un ordigno fatto esplodere all’ingresso di un’agenzia di security, gli agenti della Questura di Lecce, sono stati chiamati in Piazzale Cuneo a Lecce, sempre nella Zona 167, dove hanno tratto in arresto, in applicazione della nuova normativa denominata “Codice Rosso”, Graziano Guida, 43enne, che dovrà difendersi dall’accusa di atti persecutori nei confronti della ex convivente.

I fatti

Nello specifico l’uomo è stato arrestato in quanto ha dato fuoco a un’autovettura, una Alfa Romeo 147, di proprietà della donna. Le fiamme sprigionate dal mezzo incendiato hanno altresì coinvolto una Ford Fiesta e Una Citroen C3.

Gli uomini di “Viale Grassi”, una volta sul posto hanno prontamente domato le fiamme. La Fiesta e la C3, hanno riportato danni nella parte posteriore, mentre, l’Alfa Romeo, in quella anteriore.

Quello di ieri notte è solo l’ultimo episodio accaduto nel piazzale leccese. Nel corso degli anni, infatti, tanti sono stati gli episodi di cronaca che lo hanno riguardato come incendi ad autovetture e appartamenti o anche colpi di arma da fuoco sparati all’indirizzo di macchine o persone.