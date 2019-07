Incendio a Trepuzzi. Dal deposito le fiamme salgono al primo e al secondo piano, tanta paura in Via Palermo

Solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, nella serata di ieri. Siamo a Trepuzzi e più precisamente in Via Palermo, zona periferica della città.

A prendere fuoco è stato un intero stabile. Con molta probabilità, anche se saranno gli accertamenti del caso a confermarlo, le fiamme sono partite da un garage utilizzato come deposito di scarpe e poi si sono diffuse al primo e al secondo piano.

Ingenti, ingentissimi i danni alla struttura anche se fortunatamente il pronto arrivo dei Caschi Rossi ha scongiurato problemi ben più seri alle persone.

Ancora da appurare le cause per le quali è scoppiato l’incendio. Di certo le fiamme alte e il fumo denso intorno alle 22.00 di ieri sera lasciavano presagire la gravità della situazione, con tanti cittadini scesi per strada e preoccupati che in quel garage fossero presenti oltre a degli scatoloni oggetti pericolosamente esplodenti.

Fortunatamente, dopo ore di intenso lavoro, i Vigili del Fuoco hanno riportato tutto alla normalità anche se saranno da quantificare i danni all’edificio e soprattutto le cause che hanno generato l’incendio.