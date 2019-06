Uno nascondeva hashish e marijuana, l’altro un tirapugni. Nei guai montenegrino 18enne e leccese 17enne

Nella tarda serata, gli agenti di una volante della Questura di Lecce, transitando in Viale Marche, hanno notato cinque ragazzi intenti a parlare sotto i portici di un condominio e hanno deciso di avvicinarsi.

I giovani, avendo notato la presenza della Polizia, hanno cercato di allontanarsi dal posto dirigendosi in direzione di viale Marche, dove, una volta raggiunti, sono stati bloccati ed identificati.

Si trattava di tre ragazzi appena maggiorenni, un 17 enne ed un 16enne. Uno di loro, un 18enne montenegrino, si è dimostrato particolamnere nervoso nel corso della verifica e, poiché gli uomini di “Viale Otranto” hanno notato un rigonfiamento nelle tasche dei pantaloni, è stato invitato a svuotarne il contenuto, che i poliziotti hanno accertato consistere in due bustine di hashish per un peso complessivo di 5,20 grammi ed una bustina contenente inflorescenze di marijuana per un peso di 5,78 grammi.

Il controllo è stato esteso al veicolo a bordo del quale viaggiavano i ragazzi e all’interno è stata trovata, all’interno della tasca di un giubotto in uso al 17enne leccese una noccoliera, mentre per terra, sotto un’autovettura parcheggiata, una pistola soft air di proprietà dello stesso ragazzo per la quale ha fornito anche una ricevuta d’acquisto.

Al termine degli accertamenti i minorenni, tutti leccesi, sono stati affidati ai genitori e si è proceduto a indagare i due controllati, il montenegrino 18enne e il leccese 17enne, rispettivamente per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di oggetto atto a offendere.