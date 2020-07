Paziente molestata durante una visita ambulatoriale? Medico finisce sotto processo

Avrebbe molestato una paziente durante una visita ed un medico finisce sotto processo.

Nella mattinata di oggi, si è tenuta l’udienza preliminare dinanzi al gup Marcello Rizzo. Il medico, un 60enne del Nord Salento, assistito dall’avvocato Francesco Tobia Caputo, ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato all’ascolto di una testimone. Il processo si terrà il 2 dicembre prossimo. Il “camice bianco” risponde dell’accusa di violenza sessuale aggravata. Già in una scorsa udienza, la presunta vittima si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Maria Assunta Miglietta.

I fatti si sarebbero verificati nel novembre del 2018, presso l’ambulatorio del medico. L’inchiesta condotta dal pm Maria Rosaria Micucci ha preso il via dalla denuncia della paziente. La 40enne sostiene di essere stata importunata durante un controllo per un problema allo stomaco, legato alla presenza di un virus intestinale. Il medico avrebbe approfittato della visita, per palpeggiarla nelle parti intime. Non solo, poiché al termine della stessa, le avrebbe rivolto degli apprezzamenti a sfondo sessuale.

Nel corso delle indagini condotte dagli uomini della Squadra Mobile di Lecce, il medico è stato ascoltato ed ha fermamente negato di aver mai molestato la signora.