Auto si ribalta sulla Salice Salentino-Carmiano, perde la vita 24enne

Sono un vero e proprio bollettino di guerra queste festività natalizie, che hanno visto perdere la vita sulle strade del Salento quattro persone tra il 24 dicembre e la nottata appena trascorsa.

L’ultima tragedia in ordine di tempo è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, quando, sulla Strada Provinciale 120 che collega Salice Salentino a Carmiano, per cause ancora da chiarire un’autovettura, con a bordo due persone è uscita fuori strada e si è ribaltata. Uno dei due passeggeri, un 24enne, ha perso la vita.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso. L’altro occupante del mezzo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

sul luogo della tragedia, anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie, che hanno messo in sicurezza la zona e i militari dell’Arma dei Carabinieri.