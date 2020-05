Maxi processo “Armonica” su droga, armi e attentati: la Procura chiede oltre 150 anni di carcere

La Procura chiede 19 condanne e tre assoluzioni, nel corso del maxi processo relativo all’operazione investigativa “Armonica” con cui venne smantellato un agguerrito clan, attivo prevalentemente a Carmiano, Veglie, Novoli, Leverano e Porto Cesareo.

Il pm Carmen Ruggiero ha tenuto in mattinata la propria requisitoria. L’udienza si è svolta alla presenza delle parti dinanzi al gup Giovanni Gallo, presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, nel rispetto delle norme anti contagio da covid-19 (utilizzo di macherine e distanza di sicurezza).

Le richieste della Procura

La Procura ha chiesto complessivamente oltre 150 anni di carcere. Nello specifico: 17 anni e 6 mesi per Fernando Nocera, detto Zio o Vecchio, 65 anni, di Carmiano; 6 anni e 4 mesi per Andrea Arnesano, 39 anni, di Carmiano; richiesta di assoluzione per Francesco Carrozzo, detto Salas, 34enne di Carmiano; 6 anni per Livia Comelli, 62 anni, di Udine; 21 anni e 4 mesi per Davide Conversano, 28 anni, di Carmiano; 17 anni e 8 mesi nei confronti di Matteo Conversano, 30 anni, di Carmiano; 6 anni per Giuliana Cuna, 45 anni, di Monteroni; 8 anni per Alessio De Mitri, 30 anni, di Carmiano; 9 anni e 4 mesi per Daniele Esposito, 37 anni, di Carmiano; 8 anni e 4 mesi per Marcello Fella, detto Tedesco, 59 anni, di Carmiano; 9 anni e 4 mesi per Stefano Garofalo, detto Falloppa, 32 anni, di Carmiano; 8 anni ed 8 mesi per Andrea Luggeri, detto Jimmy, 30 anni, di Carmiano; richiesta di assoluzione per Giuseppe Paladini, 52 anni di Carmiano e Torquato Pati, inteso Danilo, 39 anni di Monteroni.

E ancora, 6 anni e 10 mesi per Diego Pellè, 36 anni, di Porto Cesareo; 6 anni ed 8 mesi per Gabriele Pellè, 42 anni, di Lecce; 2 anni ed 8 mesi per Pietro Spalluto, 41 anni di Torchiarolo; 3 anni e 4 mesi per Roberto Spedicato, 54 anni di Gallipoli, detto Bonzo; 1 anno e 4 mesi per Fabio Spagnolo, 44 anni, di Porto Cesareo; 2 anni e 2 mesi per Gabriele Tarantino, 40 anni, di Monteroni; 8 anni per Graziano Tondi, 22 anni, di Carmiano; 6 anni per Andrea Visconti, detto Gingellino, 27 anni, di Carmiano.

La prossima udienza è prevista per il 27 maggio, quando prenderanno la parola gli avvocati.

Il collegio difensivo

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati: Raffaele Benfatto, Stefano Prontera, Francesca Conte, Luigi Rella, Paolo Spalluto, Valeria Corrado, Cosimo D’Agostino, Mario Stefanizzi, Gabriele Valentini, Paola Scarcia, Francesco Tobia Caputo, Ladislao Massari.

Gli arresti

Ben 21 arresti sono scattati il 21 settembre scorso, quando i Carabinieri del R.O.S. e del Comando Provinciale di Lecce, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip Cinzia Vergine.

Le indagini sono state coordinate dal procuratore Capo di Lecce, Leonardo Leone de Castris e dal Sostituto Procuratore Valeria Farina Valaori della Direzione Distrettuale Antimafia. Il gruppo criminale aveva disponibilità di numerosi armi e realizzava attentati incendiari e dinamitardi per finalità estorsive e intimidatorie, o per risolvere dissidi personali.

Fonte primaria di realizzazione di guadagni illeciti è risultata l’attività di traffico e spaccio di stupefacenti.