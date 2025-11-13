Casarano-Catania, trasferta vietata per i tifosi etnei

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con decreto del 15 ottobre o scorso, a seguito dei gravi disordini avvenuti in precedente incontri di calcio ha disposto, a decorrere dalla stessa data e per la durata di mesi tre, la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi dove la Società “Catania F.C.” disputerà gli incontri in trasferta, oltre al divieto della vendita di titoli di accesso agli impianti sportivi, per gli stessi incontri e per il predetto periodo, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Catania.

Atteso quanto sopra, ritenuto di dover aderire alla disposizione e di dover conseguentemente assumere le necessarie determinazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, in aderenza a quanto disposto dal Ministro dell’Interno, con apposito provvedimento adottato nella giornata di oggi, ha disposto la chiusura del settore ospiti dell’impianto sportivo di Casarano oltre il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Catania.