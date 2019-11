Truffò 50mila euro a una signora affetta da deficit? 36enne finisce sotto processo

Avrebbe “spillato” 50mila euro, con una serie di raggiri, ad una donna affetta da deficit psichico.

Ilaria Melissano, 36enne di Cutrofiano, compaesana della signora, è stata rinviata a giudizio dal gup Marcello Rizzo, al termine dell’udienza preliminare. L’imputata dovrà presentarsi il 1 aprile prossimo dinanzi al giudice monocratico Annalisa De Benedictis per l’inizio del processo.

Risponde delle accuse di truffa e circonvenzione d’incapace. È difesa dall’avvocato Davide Polimeno e avrà la possibilità di dimostrare la propria innocenza nel corso del dibattimento.

Invece, la presunta vittima è difesa dall’avvocato Ubaldo Macrì e si è costituita parte civile.

I fatti

I fatti si sarebbero verificati a Cutrofiano, da maggio del 2015 fino a febbraio del 2017. Secondo il pm Maria Addolorata Moschettini, la presunta truffatrice avrebbe agito con tre complici (non identificati): una donna che millantava di lavorare in tribunale, una sedicente avvocato ed un uomo rimasto sconosciuto. Si sarebbe fatta consegnare in più riprese dalla vittima, con problemi di memoria, la somma di 50 euro in contanti. In che modo? Sostenendo falsamente che servivano ad estinguere un debito della signora, oggetto di un procedimento presso il Tribunale.