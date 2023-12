Processo bis su ampliamento del bar “Twin Towers” di Lecce. Assolti  quattro imputati 

Si conclude con quattro assoluzioni il processo bis riguardante una serie di presunti abusi edilizi per l’ampliamento del lounge-bar “Twin Towers” di Lecce (chiuso da diverso tempo).

Nella giornata di oggi, il collegio della seconda sezione penale (presidente Cinzia Vergine) ha assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, dai reati di abuso d’ufficio, falso e abusi edilizi: Paolo Spalluto, 61enne di Salice Salentino, ex proprietario del bar; il figlio Mattia Spalluto, 29enne di Salice Salentino, titolare del b&b; l’architetto Luigi Maniglio, 73enne di Lecce, ex dirigente tecnico comunale; Rocco Ciardo, 52enne di Lecce, ex consigliere comunale di Palazzo Carafa, nelle vesti di progettista del lavori.

Inoltre, è stata dichiarata l’estinzione del reato riguardante la difformità dai titoli edilizi per Paolo e Mattia Spalluto.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Carlo Sariconi, Andrea Sambati, Giovanni Battista Cervo.

Anche il pm Maria Grazia Anastasia, al termine della requisitoria, aveva invocato l’assoluzione o la prescrizione.

I fatti si sarebbero verificati fino al mese di settembre del 2018.

Sotto la lente della Procura erano finiti due permessi di costruire, riguardanti sia il bar che il b&b, che sarebbero stati rilasciati illecitamente da Maniglio.

Come detto, le accuse sono cadute al termine del processo.

Già da tempo, invece, sono diventate definitive le assoluzioni riguardanti il primo processo sui presunti abusi edilizi per l’ampliamento del bar Twin Towers, in viale Japigia a Lecce.

Va detto, che nel marzo del 2015, il gip Annalisa De Benedictis, attraverso apposito decreto di sequestro preventivo, su richiesta del pm Antonio Negro, appose i sigilli ad una parte del bar, per abusivismo edilizio. In seguito venne disposto dal Riesame, il dissequestro di una parte della struttura.