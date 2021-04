Pizzicato con armi e droga nel box di casa. “Sconto di pena” in Appello per un giovane leccese

Arriva uno sconto di pena in secondo grado per il giovane leccese “pizzicato” nei mesi scorsi con armi e droga nel box auto. La Corte d’Appello (Presidente Domenico Cucchiara) ha inflitto la pena di 6 anni ed 8 mesi per il 29enne Andrea Saponaro. In primo grado era stato condannato a 8 anni di reclusione dal gup Michele Toriello, al termine del rito abbreviato. L’imputato è difeso dall’avvocato Marco Caiaffa e potrà presentare ricorso in Cassazione.

Andrea Saponaro, volto già noto alle Forze dell’Ordine, ha già patteggiato la pena a 4 anni e 10 mesi nell’ambito della maxi inchista Final Blow. Il giovane venne arrestato nel dicembre scorso e condotto in carcere assieme allo zio Cristian Salierno, 37enne leccese. Quest’ultimo, però, è stato prima scarcerato dopo l’udienza di convalida e poi assolto dal gup Simona Panzera.

Il 5 dicembre scorso, gli agenti della Squadra Mobile hanno “beccato” Saponaro nell’attività di cessione di 2 involucri, contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina a due soggetti. Immediatamente ha fatto seguito la perquisizione del box auto del 28enne in cui era presente anche lo zio.

La perquisizione ha condotto al ritrovamento e al sequestro di 400 grammi di hashish, 94 grammi di hashish suddivisi in 20 dosi, 75 grammi di cocaina, una pistola semi-automatica calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di serbatoio con 9 cartucce calibro 9×21, una rivoltella calibro 22 marca Volcanic modello V22 e la somma di 670,00 euro in banconote di vario taglio.

Attualmente, si trova agli arresti domiciliari.