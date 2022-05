Raggirarono donna con problemi psichici, per spillarle 70 mila euro? Vicini di casa e “complice” sotto processo

Sono accusati di avere raggirato una donna con problemi psichici, arrivando a spillarle oltre 70 mila euro.

Nelle scorse ore, il gup Cinzia Vergine, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio con l’accusa di circonvenzione di incapace, i vicini di casa della presunta vittima: Sylvia Pallisheck, 58 anni di origini tedesche, ma residente a Lecce e il marito Giancarlo Greco, 55 anni, di Lecce. Non solo, anche il “complice” Carlo Lembo, 50 anni di Lecce.

Dovranno presentarsi il 14 ottobre del 2022, dinanzi al giudice monocratico Giovanna Piazzalunga, per l’inizio del processo. Sono assistiti dagli avvocati Massimiliano Petrachi e Antonio Spongano e potranno dimostrare l’estraneità alle accuse nel corso del processo.

Intanto, la presunta vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Ilario Manco, quel amminostratore di sostegno.

I fatti risalgono al periodo compreso tra giugno del 2018 e e febbraio del 2020.

Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Giovanna Cannarile, la Pallisheck avrebbe circuito la donna, un soggetto fragile con problematiche di natura psichica, ospitandola in casa, dopo che si era allontanata dalla famiglia. E poi, assieme al marito ed all’altro complice, l’avrebbero indotta a contrarre una serie di prestiti, le cui somme di denaro, per un valore complessivo di oltre 70mila euro, venivano riscosse dai tre, attraverso bonifici bancari.

Viene contestato dalla Procura un prestito di oltre 18mila euro, con la cessione del quinto dello stipendio. E poi, un bonifico per “saldo competenze per cause sinistro”. E ancora, un finanziamento richiesto alla banca a cui seguivano i bonifici per “ristrutturazione casa” e “spese commercialista” per gli indagati. E poi, si parla di un mutuo con cui veniva estinto un precedente prestito. E infine, l’erogazione di una somma di denaro ( quale anticipo per ulteriore rata TFR).