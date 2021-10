A Lecce ritorna il Festival del Cinema Europeo. Tra i protagonisti Carlo Verdone e Giovanna Ralli

C’è attesa per il ritorno a Lecce del Festival del Cinema Europeo, l’importante rassegna cinematografica che dal 2000 accompagna la città alla scoperta, e al tributo, del cinema europeo. Tanti i protagonisti della ventiduesima edizione, in programma da sabato 6 novembre a sabato 13 novembre presso il cinema Multisala Massimo. Tra i presenti, Carlo Verdone, Giovanna Ralli, Paolo Genovese. Ma anche i finalisti della dodicesima edizione del premio Mario Verdone – Alice Filippi, Francesco Dafano, Luca Della Grotta e Laura Delli Colli – istituito dal Festival del cinema europeo in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia e il Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani, e assegnato ai giovani autori italiani che si sono distinti nel corso della stagione cinematografica per la loro opera prima.

In sede di presentazione, non nasconde la gioia per il ritorno del festival Carlo Verdone, che siederà con il pubblico per la proiezione di “Si vive una volta sola”. “Sono felice di vedere Si vive una volta sola insieme al pubblico. Durante la promozione – spiega Verdone – si andava da una città all’altra e non abbiamo mai avuto modo di vederlo in sala, a parte un breve saluto. A Lecce sarà per me la vera anteprima con il pubblico e ne sono emozionato”. Nel ricco programma, spazio anche per la presentazione del restauro del film i “7 chili in 7 giorni” di Luca Verdone con Renato Pozzetto e lo stesso Carlo Verdone.

Tra gli appuntamenti più attesi, i tributi dedicati all’icona del cinema italiano Giovanna Ralli, che riceverà l’Ulivo alla carriera e a cui sarà dedicata una retrospettiva dei suoi film, e quello dedicato a István Szabó, per la sezione dedicata alle figure centrali del cinema europeo. L’omaggio al regista ungherese comprenderà una rassegna dei film che hanno segnato la carriera, tra cui il premio Oscar Mephisto, oltre alla proiezione in anteprima nazionale dell’ultimo lungometraggio Final Report.

Sempre in anteprima al Festival del cinema europeo di Lecce sarà proiettato “Per tutta la vita” di Paolo Costella, film d’apertura del Festival, che uscirà nelle sale l’11 novembre. A Lecce saranno presenti insieme al regista, lo sceneggiatore Paolo Genovese, e gli attori Carolina Crescentini e Filippo Nigro.