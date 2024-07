A Tricase ‘Il Mondo nel Porto’, quando la musica unisce popoli e culture

Tre giorni di concerti gratuiti con artisti da tutto il mondo, laboratori e iniziative per celebrare l’incontro tra culture diverse. Dal 26 al 28 luglio non si può perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica!

Musica, mare e multiculturalità si incontrano a Tricase Porto. La marina di Tricase si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: il Festival della Multiculturalità dal titolo ”Il Mondo nel Porto‘. Per tre giorni, la suggestiva spiaggetta si trasformerà in un palcoscenico internazionale, dove musicisti provenienti da ogni angolo del globo si esibiranno, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Ma il Festival è molto più di una semplice rassegna musicale. È un progetto ambizioso che ha come obiettivo quello di promuovere l’integrazione e il dialogo tra culture diverse, attraverso una serie di iniziative che hanno coinvolto la comunità locale e i migranti.

Un abbraccio di culture

L’idea alla base del Festival è semplice ma geniale: far sì che il porto, da sempre luogo di scambi e incontri, diventi il cuore pulsante di un evento che celebra la diversità e l’inclusione. Attraverso concerti, laboratori e attività, il Festival vuole dimostrare che la musica è un linguaggio universale in grado di abbattere ogni barriera.

Un programma ricco di sorprese

Il programma del Festival è ricco di appuntamenti imperdibili. Dalle sonorità più tradizionali a quelle più sperimentali, passando per la world music e l’elettronica, ce n’è per tutti i gusti. Tra gli artisti che si esibiranno, spiccano:

– Dario Muci: con la sua musica intensa e coinvolgente, ci porterà in un viaggio tra le storie del Salento e del Mediterraneo.

– La Masque: con un dj set esplosivo, ci farà ballare tutta la notte sui ritmi dell’Africa.

–Nabil Bey e Fabrizio Piepoli: ci accompagneranno in un viaggio musicale attraverso il Mediterraneo con il loro progetto Ghibli.

– Beirut World Beat: ci farà scoprire i suoni più contemporanei del Medio Oriente e del Mediterraneo.

– La Répétition: ci incanterà con le sue sonorità internazionali, un mix di tradizione e innovazione.

– Mascarimirì: chiuderà il festival con un concerto energico e coinvolgente, un vero e proprio inno alla gioia di vivere.

Oltre la musica

Ma il Festival non è solo musica. Sono state organizzate anche numerose attività collaterali, come laboratori di cucina etnica, percussioni e fotografia, che hanno coinvolto attivamente la comunità locale. Attraverso questi laboratori, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere culture diverse, di condividere esperienze e di creare nuovi legami.

Il Festival della Multiculturalità a Tricase Porto è un’iniziativa che va oltre la semplice promozione culturale. È un messaggio di speranza e di unione, un invito a celebrare la diversità come una ricchezza. Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento unico e di lasciarti trasportare dalla magia della musica e della multiculturalità.