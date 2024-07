A Tricase Porto il Porto Rubino Festival. Musica, mare e Malika Ayane per la tappa salentina

Tricase Porto si prepara ad accogliere la magia del Porto Rubino Festival, per l’unica tappa salentina di questa sesta edizione. Il 21 luglio, il suggestivo porto tricasino farà da cornice ad un concerto imperdibile, con la partecipazione di ben 8 artisti, tra cui la special guest Malika Ayane.

Un connubio di musica e mare

Nato dalla mente del cantautore tarantino Renzo Rubino, Porto Rubino Festival si distingue per la sua formula itinerante che porta la musica nei porti più belli della Puglia. Quest’anno, il tema scelto per Tricase Porto è “La Rosa dei Venti“, a simboleggiare l’unione di culture e provenienze diverse che si ritrovano unite dalla passione per la musica e il mare.

Sul palco, un’esplosione di talento

Oltre alla già citata Malika Ayane, ad animare la serata ci saranno Lucio Corsi, Mace, Marco Castello, Maria Antonietta e Colombre, Popa, Populous e Studio Murena. Un cast eterogeneo che spazia da nomi affermati a giovani promesse, per un concerto che saprà conquistare il pubblico con generi musicali diversi e coinvolgenti.

Informazioni utili per gli spettatori

Per garantire una fruizione ottimale dell’evento, il Comune di Tricase ha predisposto un piano di mobilità che prevede tre varchi di accesso dedicati a specifiche categorie di utenti (residenti, domiciliati, commercianti) e un servizio navetta gratuito con partenza da tre aree di sosta in paese.

Per i disabili è inoltre disponibile un servizio di trasporto gratuito su chiamata. Tutte le informazioni su parcheggi, navette e servizio per disabili sono disponibili sul sito web del Comune di Tricase.

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Salento

Porto Rubino Festival a Tricase non è solo un concerto, ma un’occasione unica per immergersi nella magica atmosfera del Salento. Musica, mare, cultura e tradizione si fondono in un’esperienza indimenticabile che renderà questa serata davvero speciale.