Torna a Lecce ALFest, tre giorni di cinema e musica dedicati all’Estremo Oriente

Dal 13 al 15 settembre torna al multisala Massimo di Lecce, l’ALFest, il festival del cinema, della musica, della cooperazione internazionale e delle tendenze provenienti dall’Estremo Oriente.

Ospiti d’onore della seconda edizione di ALFest saranno lo sceneggiatore del film Premio Oscar “Departures”, Kundo Koyama – uno dei massimi esponenti del cinema e della televisione nipponica, ideatore del programma televisivo Iron Chef, al quale masterchef strizza l’occhio fin dai suoi natali – e il Commissario Generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, l’Ambasciatore Mario Vattani.

Un cartellone ricchissimo di titoli, fra prime europee e italiane. Film d’apertura sarà “How to make milions before grand madies” il film thailandese con il maggior incasso di sempre in Asia, Australia e Nuova Zelanda. Una storia attualissima, che vede un giovane neolaureato decidere di prendersi cura di una signora anziana, dopo aver visto sua cugina ereditare l’enorme casa del nonno. Un viaggio nei pensieri che attanagliano sia i giovani che gli anziani d’oggi. Una riflessione scanzonata, sul mondo del lavoro e sulle parentele, capace di far piangere senza sosta e salvare. Allo stesso tempo.

A soli sette giorni dalla sua prima mondiale in Giappone, sarà proiettato a Lecce, il film “Il Matrimonio di Natsume Arata” tratto dal manga Natsume Arata no Kekkon. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei fumetti giapponesi, del cosplay, della cultura pop e anche del buon cinema. Il protagonista, infatti, è l’immenso YuyaYagira. L’attore giapponese che già a 14 anni vinse il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes 2004.

Non mancherà la Corea con i titoli: “Concrete Utopia”, film con Park Seo-joon presentato a Toronto, “A Normal Family”, il film d’amore “unforgettable” e “La battaglia d’Hansan”, film di guerra in costume. In prima europea anche gli ultimi tre film della saga cinese “I cacciatori di tesori” che potranno essere visti in successione la mattina del 14 e del 15 settembre.

Un vero e proprio viaggio all’interno del teatro giapponese, invece, sarà il film “Rose & Samurai 2” che incontra i palati anche dei più scettici, degli amanti dell’opera e allo stesso tempo dei bambini. Un’esperienza da vivere lasciandosi trasportare sull’isola di Del Sol, grazie alle riprese simultanee di 30 telecamere puntate sugli attori teatrali che hanno recitato senza tagli nel film.

In prima visione anche l’ultimo film d’animazione del blockbuster mondiale: “Detective Conan – The Million dollarPentagram”. Un cartone animato che non ha bisogno di presentazioni e che continua ad incantare gli spettatori dalla metà degli anni Novanta.

Sarà teatro della firma degli accordi per la partecipazione ad Expo della Regione Puglia, la cena di Gala e di networking del 14 settembre, alla presenza di giornalisti provenienti da Italia e Giappone, imprenditori, artisti, contentscreators. La cena nasce per promuovere la cooperazione internazionale, avvicinare le aziende pugliesi ed italiane ai mercati Asiatici e presentare la Puglia e Lecce come destinazione turistica.

Il 15 settembre, invece, si terrà l’approfondimento dedicato ai mercati asiatici rivolto alle imprese durante il quale interverranno l’assessore alla Attività produttive della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, il Commissario Generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, Mario Vattani e il direttore Generale dell’ufficio di Hong Kong per il commercio estero Gianluca Mirante.

Sarà presentato durante il festival anche l’avanzamento dei lavori per “Il giardino dei ciliegi”, il progetto green avviato in collaborazione con Toyota Start Point.

L’ALFest è convenzionato con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e gode del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese.

La cerimonia di apertura della seconda edizione dell’ALFest si terrà venerdì 13 settembre alle 19, al Cinema Massimo di Lecce.