Alla salentina Barbara Politi il Premio Ischia per il giornalismo

Tarantina di nascita ma leccese di residenza da più di 20 anni, Barbara Politi riceverà la prossima settimana il Premio Ischia al giornalismo. Si tratta di un importante riconoscimento per la nota giornalista televisiva salentina, formatasi nella Redazione di Lecce di Studio 100 e poi approdata come conduttrice del telegiornale a Telenorba, dopo aver lavorato come redattrice nel Nuovo Quotidiano di Puglia e nell’ufficio stampa del Comune di Lecce.

Smessi i panni della cronista, Politi ha intrapreso un percorso di specializzazione nel settore dell’agroalimentare con significative esperienze a livello internazionale che l’hanno vista protagonista di numerose attività, progetti e iniziative di marketing a diversi livelli. È anche per questo che qualche mese fa il sindaco di Avellino l’ha chiamata nella sua giunta come assessore esterno con delega alla promozione del brand Avellino.

La professionista salentina riceverà il Premio Ischia per il settore della narrazione enogastronomica.