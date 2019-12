‘Certi legami’, per chi esce di scena senza mai abbandonarla del tutto. In libreria il romanzo di Paolo La Peruta

Pietro Sicuro, protagonista del libro Certi legami di Paolo La Peruta, edito da Manni Editore, ha un indiscusso e granitico talento per mettersi nei guai. Un po’ i guai lo cercano, un po’ lui li vede arrivare e non si scansa, anzi apre le braccia pronto ad accoglierli.

Purtroppo un caro amico viene ucciso e non c’è nessuno sospettato, nessun movente.

«Solo le persone speciali sanno uscire di scena senza abbandonarla mai del tutto, lasciando al loro posto un’assenza quasi palpabile.»

Un libro che parla di legami, di quelli nati per caso, di quelli costruiti e coltivati nel corso degli anni, di quelli capitati, non per scelta, ma che poi «per fortuna che ci sono!».

Pietro Sicuro si commuove e ci fa ridere. Per tutto il libro affronta guai e problemi a suon di caffè, musica e dormite fuori orario, senza mai prendere tutto troppo sul serio. Alla fine ce la farà. Perderà pezzi per strada, altri ne acquisterà. Certi legami si interrompono, altri nascono e alcuni promettono piacevoli sviluppi. Aspettiamo le sue prossime avventure.

Il libro, presentato alla Feltrinelli di Lecce domenica 8 dicembre alle 18.30, sembra destinato ad un grande successo.