Il coro “Viri Cantores de Finibus Terrae” di Lecce, in concerto a Napoli e nella Reggia di Caserta

“Salve Sancte Pater” è questo il titolo del concerto meditazione in onore di san Francesco d’Assisi che si svolgerà sabato 15 luglio nella suggestiva cornice della Basilica San Lorenzo Maggiore a Napoli.

Seguirà il giorno successivo, domenica 16 luglio, la celebrazione eucaristica alle ore 12.00, presso la Cappella Palatinadella Reggia di Caserta,

In entrambe le occasioni si esibirà il coro Viri Cantores de Finibus Terrae di Lecce che eseguirà alcuni brani gregoriani

Il gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae è una compagine vocale maschile formata da 11 cantori non professionisti che con impegno, passione e studio si dedica al recupero, valorizzazione e diffusione del canto gregoriano. Il gruppo è sorto all’ombra del Monastero Benedettino di San Giovanni Evangelista di Lecce. Intensa è l’attività concertistica che ha visto il Gruppo Vocale impegnato in numerosi concerti in diverse città d’Italia riscuotendo lusinghieri consensi di pubblico e critica. Nel 2019 si è costituito nell’Associazione di Promozione Sociale Salicus che realizza diverse esperienze formative e culturali. Direttore e fondatore del gruppo vocale è Giuseppe Lattante.