Concorso di poesia in memoria di Niny Rucco, c’è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi

È già in moto la macchina organizzativa della prima edizione del concorso di poesia in memoria dell’indimenticato Niny Rucco, il poeta salentino scomparso il 24 gennaio 2022.

Tre le sezioni del concorso patrocinato da Provincia di Lecce, Comune di Zollino, Polo BiblioMuseale, Biblioteca Bernardini, Laboratorio Teatrale Prosarte:

– poesie in lingua a tema libero;

– poesie in vernacolo a tema libero con relativa versione in lingua;

– poesie a carattere religioso.

È ammessa la partecipazione di autori italiani maggiorenni con un minimo di uno e un massimo di tre liriche per sezione.

I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo mail: [email protected] entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

La mail dovrà contenere un unico file con:

– il testo/i firmato/i in formato pdf;

– la sezione di appartenenza;

– la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti;

– la ricevuta, con foto, del versamento effettuato.

L’evento

La cerimonia si svolgerà a Lecce, sabato 28 dicembre 2024, alla “Biblioteca Bernardini”, presso il Convitto Palmieri, alle ore 18.00.

I vincitori saranno premiati con le opere donate dal Maestro d’Arte Prof. Pasquale Urso.

‘Sciamu annanzi‘ avrebbe detto Niny Rucco, invitando tutti a continuare a coltivare l’amore per la poesia, anche adesso che non c’è più ma che nel suo nome in tanti si cimenteranno con quella forma di scrittura nobile che è propria di chi ha un’anima sensibile che sa penetrare nel profondo delle emozioni umane e svelare pensieri nascosti.

Vivere nel ricordo e nell’ affetto di chi ti vuole bene significa non morire. E Niny Rucco continua a lasciare il segno di un’ esistenza dedicata alla cultura, alla poesia, alla lingua dialettale assurta al rango letterario con quella sua proverbiale bonomia caratteriale che gli consentiva di guardare la realtà con un atteggiamento di comprensione dell’ agire umano che è proprio di chi non condanna ma capisce.

La sua uscita di scena l’aveva quasi profeticamente prevista, quando nella poesia ‘Ecchiu ecchiu‘, poesia di apertura proprio della raccolta ‘Sciamu annanzi‘, aveva scritto: “sono l’uomo dell’ ultimo momento, e specialmente per gli appuntamenti, e proprio per questo fatto, io lo sento, devo vivere cent’anni come fosse niente”.

Già, cent’anni…C’eravamo quasi, prof…

Adesso gli Amici del Circolo Culturale Niny Rucco organizzano un concorso di poesie che camminerà sulle orme lasciate dall’ intellettuale salentino e sarà come sentirlo presente di nuovo, in sottofondo, come una colonna sonora che accompagna con discrezione le immagini senza mai coprirle, come un sorriso che si fa beffa delle insidie della vita.

Criteri di ammissione

1- È ammessa la partecipazione di autori italiani maggiorenni.

2- È ammessa la partecipazione da una a tre liriche per sezione.

3- È ammessa la partecipazione ad una o più sezioni.

Sezioni del Concorso

Modalità di iscrizione e Scadenza

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 ottobre 2024 esclusivamente

a mezzo mail e corredate dalla scheda di iscrizione allegata al presente Regolamento al

seguente indirizzo:

[email protected]

Ogni partecipante si assume la responsabilità della paternità dell’opera inviata.

Quote di partecipazione

1- È prevista una quota di partecipazione di € 15,00 per una singola sezione, € 20,00 per due sezioni, € 30,00 per tre sezioni;

2- Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario della BPP al seguente Iban:

IT 92R0526216002CC0791358225 con la motivazione:

quota di partecipazione Concorso di poesia NINY RUCCO – Lecce.

Organizzazione del Concorso

1- Gli organizzatori del Premio comunicheranno i risultati agli autori tramite mail, entro 10 giorni

dalla data della cerimonia di Premiazione

2- I finalisti dovranno presenziare alla Cerimonia di Premiazione per ritirare il Premio.

Se impossibilitati dovranno comunicare l’assenza entro 10 giorni dalla data della

premiazione e farsi carico delle spese di spedizione.

La Cerimonia si svolgerà sabato 28 dicembre presso la “Biblioteca Bernardini”, Convitto Palmieri, in Lecce alle ore 18.00.

I Premi

I premi consistono in:

-Trofeo “Niny Rucco” per i primi classificati di ogni sezione;

-Targhe per i secondi e terzi classificati;

-Diplomi di merito;

-Diplomi di partecipazione.

La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile, è composta da docenti,

poeti ed esponenti del mondo Culturale.

Per tutte le informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 340.3897704.