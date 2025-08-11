Il Critico Leccese Francesco Maggiore vince il Premio Internazionale Vito Attolini per la seconda volta

Il talento e la profondità dell’analisi cinematografica di Francesco Maggiore, docente, sceneggiatore e critico di Lecce, sono stati riconosciuti ancora una volta a livello internazionale. Maggiore ha trionfato per la seconda volta al Premio Internazionale di Critica Cinematografica Vito Attolini, un risultato straordinario che sottolinea la sua acuta capacità di interpretare le opere del cinema contemporaneo.

Il saggio vincitore, “The Substance: la mancata eterna giovinezza”, ha conquistato la giuria con la sua analisi del film “The Substance”, una pellicola che ha suscitato grande interesse e che è stata premiata al Festival di Cannes.

Questo non è il primo trionfo per Maggiore. Nel 2021, aveva già vinto lo stesso premio con il saggio “Titane, il metallo dell’anima”, dedicato all’omonimo film che aveva conquistato la Palma d’Oro a Cannes. Entrambi i successi testimoniano la sua abilità nel cogliere le sfumature e i temi complessi di pellicole che hanno segnato il panorama cinematografico recente.

Oltre alla sua attività di docente e critico, Francesco Maggiore è una figura poliedrica nel mondo del cinema. La sua esperienza si estende anche all’essere stato giurato al prestigioso Festival del Cinema Europeo, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio professionale.

Ma il suo talento non si ferma qui: è anche uno sceneggiatore di grande potenziale. A giugno, due suoi progetti sono stati presentati a un selezionato gruppo di produttori al Filmhuset di Stoccolma. Stiamo parlando di “Ireo”, un lungometraggio spy thriller, e “Control Deceit”, il pilot di una serie tv distopica. Entrambi i lavori sono stati accolti con grande entusiasmo, rientrando nel 10% delle valutazioni più promettenti dal servizio di script analysis hollywoodiano Coverage Ink, un risultato che preannuncia una brillante carriera anche in questo campo.