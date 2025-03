‘Cuore di fico d’India’: on line il nuovo singolo di Giuliano Pramori ed Emanuela Rizzo. L’ode alla natura e alle emozioni

È disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali, “Cuore di fico d’India“, il frutto della collaborazione tra il cantautore Giuliano Pramori e la poetessa Emanuela Rizzo. Ispirato all’omonima poesia di Emanuela Rizzo, il brano intreccia musica e poesia per esplorare le alchimie e la bellezza tra natura, sentimenti ed emozioni, attraverso la esotica pianta ispiratrice.

Dove ascoltare e scaricare il brano

Spotify: [Giuliano Pramori su Spotify] https://open.spotify.com/intl-it/album/5Hp08DcM9A38gn8n5LqcJo?si=k7VVcD9tSz2T3HrOc-gcfg

YouTube: [Giuliano Pramori Official] https://youtu.be/6NtLvq8tUEg?si=9b-OnRAXo0WFaLfI

Facebook: [Giuliano Pramori] https://www.facebook.com/giuli.civa/?locale=it_IT [Emanuela Rizzo] https://www.facebook.com/dory.rizzo.3?locale=it_IT

Gli autori

Emanuela Rizzo: poetessa pugliese, classe 1978, laureata in Economia Politica. La sua passione per la poesia, ispirata dai grandi classici italiani e stranieri, si riflette nelle sue opere, pubblicate in diverse antologie e nella raccolta “Un cuore di Fico D’India” (Bertoni Editore, 2021). Durante il lockdown, ha lanciato l’iniziativa #iostoacasaequestaseravileggounapoesia, coinvolgendo poeti di tutto il mondo.

Giuliano Pramori: cantautore parmigiano, classe 1971, noto per l’intensità emotiva della sua musica. Dal 2020 ha pubblicato venticinque singoli e tre EP, distinguendosi per la sua capacità di raccontare storie attraverso testi evocativi e arrangiamenti raffinati. I suoi live acustici e le collaborazioni artistiche celebrano l’autenticità della canzone d’autore.