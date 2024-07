“Destini”, Lele Spedicato e Clio Evans presentano il loro libro a Veglie

Si svolgerà giovedì 18 luglio, alle ore 20:30, piazza Enzo Ferrari a Veglie la presentazione del libro “Destini”, edito da Mondadori e scritto a quattro mani da Clio Evans e Lele Spedicato.

L’evento si aprirà con i saluti di benvenuto del Sindaco Maria Rosaria De Bartolomeo, dialogheranno con gli autori: Andrea Scardicchio – Docente di Letteratura Italiana Contemporanea e Direttore del Lib Lab dell’Università del Salento; Stefano Rossi – Direttore Generale dell’ASL Lecce e Massimiliano Carducci – Magistrato.

Inoltre, verrà anche presentato “Borders”, opera audiovisiva di Francesco Arnesano, costruita su una tematica che fonda le sue radici sul confine delimitante tra la vita e la morte. Con essa, l’autore, violinista e specialista in musica elettronica ed elettroacustica, cerca di far immedesimare lo spettatore nel protagonista, attraverso la ricostruzione di scenografie astratte che mostrano lo stato d’animo, l’interiorità malinconica della persona, partendo dal momento in cui è consapevole di essere affetta da una grave malattia.

Proprio quella malattia che Clio Evans e Lele Spedicato hanno saputo sconfiggere e che, nel loro libro “Destini”, descrivono come qualcosa che li ha resi più consapevoli di quanto sia bella la vita, soprattutto di quanto sia forte quando vince sulla morte. Con il racconto senza veli delle loro vite e la testimonianza reale della loro battaglia (lei guarita da un tumore al cervello ritenuto incurabile e lui da un gravissimo ictus), mandano un messaggio di speranza, di resilienza, dicono che non sempre tutto è perduto, che si può rinascere e, ancor di più, generare vita.

Ospiti Speciali della serata saranno i Vocal Sinergy che, con una brillante interpretazione del brano Hallelujah di Leonard Cohen, riarrangiato da Joele Micelli, sono stati i vincitori assoluti del Sasinae Festival – International Song Contest abbinato all’Alto Riconoscimento Virtù e Conoscenza che si è svolto nel mese di giugno a Porto Cesareo.