Donne all’Opera, un inno alla parità di genere nel Salento

Galatina si prepara a un evento indimenticabile. Lunedì 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso il Teatro Cavallino Bianco, l’Orchestra Sinfonica Giovanile ‘SalentOpera‘ offrirà un concerto straordinario dedicato alle donne e alla loro forza. Sotto la direzione di Tommaso Reho, le voci di Ludovica Casilli, Greta Carlino e Liliana Putino daranno vita a un repertorio che celebra la storia e la lotta delle donne.

Il concerto non è solo uno spettacolo, ma un’occasione per riflettere sui temi della parità di genere e della violenza sulle donne. Attraverso le arie più celebri dell’opera, il progetto ‘Donne all’Opera’ mira a sensibilizzare, in particolare i giovani, sull’importanza del rispetto delle differenze e della costruzione di una società più equa.

L’evento, realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia e in collaborazione con il Comune di Galatina, l’IC Polo1 Galatina e il Centro per le Pari Opportunità, rappresenta un importante momento di sinergia tra istituzioni e società civile.