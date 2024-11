Doppio appuntamento con la poesia: Maria Pia Romano presenta ‘Altri strani animali’

La scrittrice e poetessa salentina Maria Pia Romano torna a incantare il pubblico con la sua nuova raccolta di poesie, “Altri strani animali“, edita da RP Libri. Due saranno le occasioni per immergersi nelle atmosfere evocative dei suoi versi, accompagnati dalle note della chitarra del Maestro Rocco Giovanni Mastrolia.

Gallipoli e Lecce, un viaggio tra parole e musica

Sabato 9 novembre, alle ore 19.30, la rassegna “Congiunzioni” del Comune di Gallipoli ospiterà la presentazione del libro presso la Libreria Macarìa, sotto i portici di Corso Roma.

Giovedì 14 novembre, alle ore 18.30, sarà la volta di Lecce, con un appuntamento al Fondo Verri, in via Santa Maria del Paradiso.

In entrambe le serate, la poesia di Maria Pia Romano, caratterizzata da versi essenziali e immagini evocative, ci condurrà in un viaggio attraverso terre lontane e paesaggi interiori. Le note della chitarra del Maestro Mastrolia, intrecciandosi con le parole, creeranno un’atmosfera unica e suggestiva.

Una cosmogonia ancestrale e un amore lunare

Come scrive Antonio Bux nella prefazione, “Altri strani animali” è una raccolta che lega due amanti in un gioco di ombre e luci, riformulando le radici del sentire femminile. Tra gatti, profumi speziati e un amore lunare, la poetessa esplora temi universali come il dolore, l’accettazione e la celebrazione della vita.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della poesia

Questi due eventi rappresentano un’occasione unica per incontrare Maria Pia Romano, ascoltare le sue poesie e lasciarsi coinvolgere dalla magia della sua scrittura. Un viaggio poetico che non può mancare nel calendario degli appassionati di letteratura.