Giornata Nazionale Dimore Storiche 2026, la Puglia svela i suoi tesori nascosti

Il fascino intramontabile della storia si prepara a incontrare il pubblico pugliese. Domenica 24 maggio 2026, l’ADSI Puglia celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. L’appuntamento, promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, rappresenta il più grande evento dedicato al “museo diffuso” del nostro Paese, aprendo le porte di centinaia di residenze d’eccellenza a migliaia di visitatori.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, pone l’accento sulla responsabilità collettiva nella tutela dei beni architettonici privati. Queste dimore non sono semplici monumenti statici, ma radici vive dell’identità italiana capaci di generare valore culturale, sociale ed economico per l’intero territorio. Proteggere questi spazi significa tramandare la bellezza alle nuove generazioni.

Punta di diamante della programmazione regionale è l’iniziativa “Cortili Aperti”. Il 24 maggio, la Puglia valorizzerà gli spazi interni più suggestivi di palazzi e ville, trasformandoli in luoghi di incontro tra cittadini e storia.

L’obiettivo è duplice valorizzare le architetture meno note e lontane dai circuiti turistici di massa e rafforzare il legame tra la comunità locale e il proprio patrimonio storico-artistico.

Grazie alla generosità e all’impegno dei Soci ADSI, l’edizione pugliese di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca un viaggio che attraversa l’intera regione, dal Gargano al Salento e visite guidate senza costi di ingresso per permettere a tutti di scoprire storie, aneddoti e tradizioni familiari tramandate per secoli tra palazzi nobiliari nei centri storici, ville suburbane e antiche residenze private.

Molti di questi luoghi sono solitamente chiusi al pubblico. Visitandoli il 24 maggio, si contribuisce a mantenere viva la consapevolezza sull’importanza della conservazione del nostro paesaggio storico.