Miss Mamma Italia 2019, il Salento trionfa. Premi e riconoscimenti per tre mamme di Carmiano e Monteroni di Lecce

I concorsi di bellezza hanno tutti il loro fascino. C’è chi li contesta, c’è chi non se ne perde uno e c’è chi ci vuole partecipare anche se la fatidica data dei 18 anni è già passata da un po’. Ormai non basta più l’avvenenza fisica per essere protagoniste o un bel viso acqua e sapone; si richiede spigliatezza, cultura generale e la condivisione di qualche hobby particolare.

Per certi versi speciale, però, la gara che è andata in scena a Gatteo Mare, in provincia di Forlì – Cesena, in piena Romagna, dove a sfilare e a raccontarsi alla giuria sono state le mamme.

Già, perche Miss Mamma Italiana, nata da un’idea di TE.MA. Organizzazione spettacoli, è il concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, che riconosce anche una fascia particolare, un po’ più large a “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni.

Lo scopo principale del Concorso, come si legge nel sito di promozione dell’evento, è quello di valorizzare al massimo la figura della Donna e, in modo particolare quello della Mamma, quella figura unica che con amore e dedizione si occupa dell’educazione dei figli, della cura della casa. Quella che con un termine abusato ma certamente non sbagliato è chiamata l’angelo del focolare.

A vincere l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, con tanto di fascia e corona, la bellissima e bravissima Emanuela Bonamin, 42enne di Padova.

Ma a trionfare nella serata finale è stato il Salento, in particolare il Nord Salento, con tre premiazioni di eccellenza quella per Miss Mamma Italiana Eleganza, Miss Mamma Italiana Solare e Miss Mamma Italiana Sprint. Nello specifico:

Federica Caracuta, 28 anni, operatore sociale di Carmiano, mamma di Santiago di 4 anni è stata eletta “Miss Mamma Italiana ELEGANZA”;

Julieta Sanchez, 32 anni, casalinga, di Carmiano, mamma di Romeo e Lucia, di 9 e 7 anni è stata eletta "Miss Mamma Italiana SOLARE";

Mariantonietta Bisconti, 37 anni, animatrice, di Monteroni di Lecce, mamma di Kevin e Gioele, di 12 e 7 anni è stata eletta "Miss Mamma Italiana SPRINT".

Tanti auguri dalla nostra redazione alle tre bellissime e bravissime mamme che torneranno adesso a Monteroni e Carmiano con un riconoscimento in più, un’attestazione certamente importante, ma evidentemente di meno valore rispetto a quella che quotidianamente viene riservata loro dai figli e dai compagni di vita.

(nella foto di copertina, da sin. a dx, Mariantonietta Bisconti, Federica Caracuta, Julieta Sanchez)