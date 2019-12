“Natale e la sua magia” entra nel vivo a Miggiano: al via i mercatini e gli spettacoli di cabaret

Weekend all’insegna del divertimento a Miggiano con una doppietta di eventi per tutta la famiglia. Alle porte dell’inizio vero e proprio delle feste di fine anno, non mancano gli eventi per passare sabato e domenica in allegria ed in buona compagnia grazie al programma di “Natale e la sua magia” voluto dall’Amministrazione comunale del comune salentino.

Non possono mancare gli ormai tradizionali Mercatini di Natale che regalano alla città un’atmosfera tutta diversa. È un Natale che si vede ad occhio e che regala tante luci e passeggiate tra gli stand che abiteranno Piazza Municipio oggi e domani. Si parte alle ore 17:00 di sabato 21 e di domenica 22 dicembre con i mercatini di Natale a Miggiano.

Tante risate, invece, per le due serate del fine settimana prenatalizio. Si comincia oggi con il comico del Salento che farà sbellicare dalle risate tutti gli spettatori. L’appuntamento con Piero Ciakky e Federica Dell’Anna è per oggi, non perdetelo!

Per chi volesse fare il bis di risate, poi, è domenica l’appuntamento con il trio tutto al femminile che prende il nome dal famoso piatto salentino. A chiudere in bellezza questo fine settimana a base di risate sarà Ciciri e Tria cabaret, per uno spettacolo da non perdere assolutamente.