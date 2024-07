A Santa Maria di Leuca va in scena il “Piccolo Festival di Filosofia”

Santa Maria di Leuca si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilievo: il “Piccolo Festival di Filosofia”. Ideato e curato dal filosofo di fama internazionale Costantino Esposito, il festival si terrà sabato 27 e domenica 28 luglio sul panoramico terrazzo dell’Albergo Maris Stella, presso il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae.

Due serate dedicate al confronto e alla riflessione sull’intelligenza, in un’atmosfera suggestiva e stimolante. Filosofi di calibro si riuniranno per indagare le diverse sfaccettature di questo tema complesso e affascinante, confrontandosi su domande cruciali per il nostro tempo.

Al centro del dibattito del Piccolo Festival di Filosofia ci sarà il concetto di “intelligenza”. I relatori affronteranno interrogativi profondi: che cosa significa “essere intelligenti”? È una caratteristica unicamente umana o condivisa anche con altre forme di vita? Come si è evoluta l’idea di intelligenza nel corso della storia e come si prospetta il suo futuro?

Dalle intelligenze angeliche a quelle vegetali e animali, dall’intelligenza collettiva a quella artificiale e post-umana: il festival esplorerà un panorama ampio e variegato. L’obiettivo è quello di ridefinire il concetto di intelligenza umana, confrontandolo con le altre forme di intelligenza esistenti.

Un cast di filosofi di grande prestigio animerà il Piccolo Festival di Filosofia. Tra i nomi spiccano: Igor Agostini (Università del Salento); Mons. Vito Angiuli (Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca); Marienza Benedetto (Università di Bari); Antonio Carnevale (Università di Bari); Mario Carparelli (Università del Salento); Maria Cristina Fornari (Università del Salento), Andrea Le Moli (Università di Palermo), Antonio Lombardi (Università di Bari), Francesco Marrone (Università di Bari) E Giusi Strummiello (Università di Bari)

Il Piccolo Festival di Filosofia si presenta come un’occasione unica per approfondire il tema dell’intelligenza in un contesto suggestivo e stimolante. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della filosofia, della cultura e del confronto di idee.