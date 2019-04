A Stefania Sandrelli l’Ulivo d’Oro, l’attrice inaugura la XX edizione Festival del Cinema Europeo

Una carriera lunga e piena di successi che l’hanno consacrata come stella del cinema italiano. Stefania Sandrelli ha ufficialmente dato il via alla ventesima edizione del Festival del Cinema Europeo, rappresentando il cinema italiano a tutto tondo. Ieri sera il Cinema Massimo ha ospitato l’omaggio che gli organizzatori dell’evento hanno voluto fare all’attrice, che si è concluso con la consegna dell’Ulivo d’Oro come “protagonista del cinema italiano”.

Apertura in grande stile con i saluti istituzionali a sintetizzare lo spirito del festival, che vanta di aver messo “al centro del sistema culturale salentino il cinema”, come esordisce il professor Luca Bandirali, in rappresentanza dell’Apulia Film Commission. “È il riscatto culturale di una città che ha voluto innovare e che ha voluto fare del cinema uno strumento di marketing culturale e territoriale” prosegue l’Assessore regionale Loredana Capone. “Investire sul cinema significa investire su tutta la filiera e creare nuovi posti di lavoro”.

Il pubblico è sin da subito trasportato nel mondo del cinema d’altri tempi con un filmato che vuole essere una selezione di scene memorabili del percorso dell’attrice, riprendendo alcuni tra i suoi film più importanti. Pochi minuti tra scene in bianco e nero e ambientazioni più moderne per dare solo uno sguardo ad alcuni dei suoi oltre 100 film che hanno fatto la storia del cinema mondiale.

A fare da moderatore all’incontro con l’attrice è stato Fabrizio Corallo che ha sapientemente dosato le domande per scavare a fondo nella carriera della musa di tanti registi e dare al pubblico un quadro del cinema italiano e internazionale nel corso dei decenni. Un esordio giovanissimo che ha lanciato, quasi per caso, Stefania Sandrelli nel mondo del cinema, lavorando per i registi più importanti che l’Italia abbia conosciuto, da Pietro Germi a Bernardo Bertolucci, a Ettore Scola e a tanti altri. Non da meno, l’attenzione per gli esordienti di cui Stefania è fiera.

E non può mancare l’elogio alla Puglia e al Salento, che l’artista conosce bene, soprattutto in qualità di turista: tre anni a prestare servizio come nonna in vacanza l’hanno fatta innamorare della terra magica che le ha conferito l’Ulivo d’Oro. A chiudere la serata, la consegna della prima statuetta della settimana che si preannuncia piena d’arte e di sorprese.