Ruffano ospita la scrittrice Alessandra Carnaroli

Il progetto “Mettiamoci in Agenda”, realizzato da Made in Soap aps e promosso dall’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ruffano Angela Rita Bruno (nell’ambito dell’avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0”), è pronto ad accogliere a Ruffano la scrittrice e poetessa Alessandra Carnaroli. L’appuntamento è per venerdì 27 settembre dalle ore 19.30 presso la Pinacoteca Comunale in piazza Libertà.

Definita autrice dal taglio neo-sperimentale, Alessandra Carnaroli ha pubblicato diversi lavori incentrati sulla situazione femminile e orientati a mettere in risalto la disparità di genere nel nostro Paese e nel mondo.

Conosciuta per le sue pubblicazioni, l’autrice è anche molto seguita sui social dove, quotidianamente, è in grado di stimolare riflessioni su tematiche d’attualità con le sue pungenti ed originali pubblicazioni in versi.

Nelle parole di Serena Dandini, per “Io Donna”, una descrizione puntuale di Alessandra Carnaroli: “Prosa e poesia sono per questa autrice categorie astratte, totalmente insufficienti per definire il suo stile. Alessandra Carnaroli scrive e basta, e a noi lettori e lettrici lascia la totale libertà di leggerla tutto d’un fiato, senza doverla ingabbiare a tutti i costi in un genere predefinito. Carnaroli è una grande osservatrice, una voyeur esperta delle vite degli altri e della cronaca più misera che ormai definisce il nostro passaggio sulla terra. La forza narrativa di Carnaroli è nei dettagli – si sa che nei dettagli si nasconde il diavolo – ma sono proprio loro a rendere affascinanti le storie”.

Alessandra Carnaroli porterà a Ruffano il suo libro “La Furia”, un esperimento riuscito tra poesia e prosa e tutta la sua abilità nell’essere diretta e mai banale. Con lei si parlerà dell’Obiettivo 5dell’Agenda 2030,che si propone di eliminare ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti di tutte le donne e punta alla parità di genere nei diritti e nell’accesso alle risorse economiche, naturali e tecnologiche, nonché alla piena ed efficace partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali politici ed economici.

Dialogheranno con l’autrice Rocco Luigi Nichil, docente di Linguistica presso Unisalento; Angela Rita Bruno, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ruffano; Vania Bolognese, assistente sociale CAV Il Melograno; Roberto Molentino, progettista di “Mettiamoci in Agenda”.

La mostra “Reveal”

Location dell’evento sarà la Pinacoteca Comunale che, in piazza Libertà, ospita l’installazione “Reveal”, a cura di Pamela Maglie, artista di Ruffano nota per la sua abilità nella lavorazione della cartapesta e della ceramica, nonché per essere curatrice di eventi e corsi didattici creativi che contribuiscono alla promozione ed alla valorizzazione del territorio salentino.

“Reveal” è un percorso finalizzato a stimolare nei visitatori e nelle visitatrici una riflessione sulla disparità di genere, partendo proprio dall’attualissimo fenomeno social che dà il nome alla mostra: quello deigender reveal party.

La mostra conduce attraverso un percorso immersivo, per poi giungere dinanzi ad un catalogo artistico contenente una serie di “regali” che la società italiana riserva alle donne in diversi momenti della loro vita, “scartando” i quali si rivelano pregiudizi, discriminazioni, violenze.

Quella di venerdì 27 sarà l’ultima serata in cui sarà possibile visitare la mostra, che è aperta dal 21 settembre scorso con ingresso gratuito.