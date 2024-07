Il declino dell’Inghilterra tra storia e attualità, Antonio Caprarica presenta il suo libro a Casalabate

Casalabate si prepara ad ospitare un evento culturale di grande rilievo. Venerdì 2 agosto, presso l’ex Hotel La Perla di , si terrà la presentazione del nuovo libro di Antonio Caprarica, uno dei più celebri giornalisti italiani, dal titolo “La fine dell’Inghilterra. Un paese smarrito, un trono vacillante”.

L’autore, noto per le sue approfondite analisi sulla società britannica, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente del Regno Unito, svelando le cause del suo apparente declino. Dalla Brexit alla crisi della monarchia, passando per le turbolenze politiche interne, Caprarica ci offrirà una visione lucida e senza filtri di un paese che sembra aver perso la sua antica gloria.

Un’occasione unica per riflettere sul destino di una nazione che ha segnato la storia mondiale. L’autore dialogherà con Mariella Tamborrino, giornalista e direttrice di Salento Review, Caprarica analizzerà le sfide che l’Inghilterra si trova ad affrontare e cercherà di individuare le possibili prospettive future.