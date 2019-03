La rinascita di Maria De Giovanni, a Caprarica la presentazione del libro della giornalista

“Sulle orme della sclerosi multipla” apre l’attività della Biblioteca di Cortile e di Campagna di Caprarica di Lecce, la prima community library di Puglia. Il libro è il racconto autobiografico della giornalista Maria De Giovanni, penna del Quotidiano di Puglia, blogger, moderatrice e conduttrice radio e tv che domani sarà ospite dell’Aula Verri, presso i Giardini “Antonio Montinaro”, ore 18.30.

Il libro, edito da Graus Editore racconta la storia della giovane autrice che scopre di essere affetta da Sclerosi multipla. Scoperta in uno stadio avanzato, la situazione non può che peggiorare e getta l’autrice in uno stato di sconforto totale. Solo col tempo, trova la forza di combattere e da qui parte la sua rinascita, attraverso un percorso introspettivo. È un racconto di viaggio esteriore ed interiore, dalla Svizzera al Salento, all’interno della propria spiritualità.

“In questo libro – dichiara Maria De Giovanni – ho messo a nudo la mia dignità di donna e di mamma. Questo libro è un viaggio di speranza, un viaggio di spiritualità. Un viaggio metaforico con le persone che mi sono state accanto nei momenti in cui sono caduta e in quelli in cui mi sono rialzata”. Di qui la decisione di fondare Smais, Sclerosi Multipla Associazione Italiana Sunrise.

Ad aprire la presentazione del libro di grande successo nazionale e internazionale (più di 300 presentazioni), ci saranno i saluti del Sindaco Paolo Greco e del Vicesindaco Paolo Lettere. “L’Amministrazione – fa sapere Lettere – ha voluto dare avvio alle attività della Biblioteca di Cortile e di Campagna con la presentazione di un libro che affronta un tema sociale in modo diretto, ed abbiamo voluto coinvolgere i nostri ragazzi per dargli uno sguardo sulla difficoltà ma, soprattutto, sulla viglia di riuscire”.

A dialogare con la giornalista, ci sarà Michela Villani, professoressa responsabile per la Scuola Secondaria di Caprarica di Lecce del progetto nazionale “Leggimi ancora”, lanciato da Giunti Scuola.