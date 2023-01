“Là dove muore canta”, all’Accademia di Brera la presentazione del libro di Rä di Martino su Carmelo Bene

Si svolgerà lunedì 23 gennaio, con inizio alle ore 16.00, presso il Salone Napoleonico dell’Accademia di Belle Arti di Brera, la presentazione del libro di Rä di Martino dal titolo “Là dove muore canta”, dedicato alla memoria di Carmelo Bene.

La pubblicazione nasce dal confronto dell’autore con la memoria di dell’artista salentino, attraverso il suo archivio. Un patrimonio documentario composto da video, audio, fotografie, manoscritti e circa seimila volumi della sua biblioteca personale da di Martino parte per sviluppare un ciclo di opere che rimettono in gioco l’opera di Bene.

Il libro nasce in stretta connessione con la mostra omonima, curata da Luigi De Luca e Brizia Minerva alla Torre Matta di Otranto. L’appuntamento espositivo – promosso dal Polo biblio-museale di Lecce, dal Comune di Otranto e dal TPP – Teatro Pubblico Pugliese, in stretto dialogo con Salomè Bene e Raffaella Baracchi, e in collaborazione con AMA – Accademia Mediterranea dell’attore nell’ambito di C’era una volta un genio, progetto vincitore dell’Avviso pubblico Fondo Cultura 2021 del Mic Ministero della cultura –, si è inserito nel percorso che il Polo promuove con diversi partner per il ventennale dalla morte di Bene (Vent’anni senza Bene).

Rä di Martino

Ha studiato al Chelsea College of Art e alla Slade School of Art di Londra, oggi vive e lavora ora a Roma. Ha esposto in istituzioni quali la Tate Modern a Londra, il MoMA PS1 a New York, Palazzo Grassi a Venezia, GAM e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, MACRO e MAXXI a Roma, Museion a Bolzano, MCA a Chicago, Hangar Bicocca, PAC e Triennale a Milano. Ha partecipato a festival del cinema internazionali quali il Festival del Film di Locarno, VIPER Basel, Transmediale Berlino, Torino Film Festival, e alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.