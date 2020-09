‘Viaggio di ritorno’, a Lecce la presentazione del libro di Simone Gualtieri e Lara Tassini

Sabato 12 settembre la sede dell’associazione di protezione civile e soccorso Ala Azzurra, sita in Via Casetti a Lecce, ospiterà la presentazione del libro Viaggio di Ritorno del fotografo salentino Simone Gualtieri e della poetessa Lara Tassini.

A partire dalle ore 19.30 si apriranno le porte dell’associazione diretta da Mario Spagnolo per un dialogo con gli autori, incentrato sulla raccolta delle immagini scattate dal fotografo Simone Gualtieri accompagnate dalle poesie della giovane Lara Tassini, che da quelle foto si è fatta ispirare per la composizione delle parole a loro corredo.

“Un viaggio interiore“, l’espressione usata da Gualtieri per descrivere gli otto scatti fotografici che compongono la raccolta, quasi tutti in bianco e nero e in notturna per trasmettere il turbinio dei pensieri che agitano l’anima dell’autore.

La collezione che sarà presentata presso Ala Azzurra è, in ordine di tempo, la terza di Gualtieri dopo le raccolte “Verso dove” e “Giochi quotidiani“, ed è stata già promossa in passato con una esposizione presso la galleria d’arte Labirinti artistici di Lecce.