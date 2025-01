All’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, continua il Natale tra arte e tradizione con la cartapesta

L’atmosfera natalizia continua a incantare visitatori e appassionati d’arte presso l’incantevole Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Dopo un ricco calendario di eventi, la struttura storica si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento imperdibile.

Venerdì 3 gennaio alle 16.30, la storica dell’arte Caterina Ragusa terrà una conferenza dedicata all’affascinante mondo della cartapesta. L’esperta ci guiderà alla scoperta di questa antica tecnica, dalle sue origini come semplice decorazione fino alla sua evoluzione in una vera e propria forma d’arte.

Il presepe di Luigi Guacci sarà il punto di partenza per un viaggio nel tempo alla scoperta delle opere di grandi maestri cartapestai. L’analisi iconografica del presepe, esposto in esclusiva per le festività natalizie, ci permetterà di apprezzare la maestria e la creatività di Guacci e di comprendere le caratteristiche stilistiche che hanno contraddistinto la cartapesta tra il XIX e il XX secolo.

Un’occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura

La conferenza di Caterina Ragusa rappresenta un’opportunità unica per approfondire la conoscenza di una delle espressioni artistiche più caratteristiche del nostro territorio. L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, con la sua suggestiva atmosfera e il suo ricco patrimonio storico, si conferma come la cornice ideale per un evento di così alto valore culturale.