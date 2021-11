Sand Nativity, il Presepe di Sabbia di Scorrano si inaugura sabato 4 dicembre. Tutti gli orari di visita

Sarà inaugurato sabato 4 dicembre alle ore 17.00, nel bellissimo Chiostro degli Agostiniani, il Presepe di Sabbia di Scorrano. Tanta l’attesa per la Sand Nativity edizione 2021-2022 dopo un anno di stop a causa della pandemia.

L’apertura al pubblico è fissata, però, al 5 dicembre.

L’Associazione Promuovi Scorrano, organizzatrice dell’evento, ha predisposto tutto affinchè il percorso nel centro della Capitale mondiale delle Luminarie possa svolgersi in sicurezza, godendo della suggestione che un’attrattiva unica come quella che si organizza a Scorrano può regalare a tutti i visitatori.

Sei gli artisti che si sono messi all’opera per realizzare un presepe di sabbia maestoso agli scorranesi, ai salentini e ai tanti turisti che saranno presenti sul territorio in occasione delle festività di Natale e di fine anno: Leonardo Ugolini, Lucas Bruggemann, Marielle Heessels, Andrius Petkus, Susanne Ruseler e Ferenc Gergo Monostori.

Il visitatore sarà preso per mano da due ‘guide’ esclusive che lo accompagneranno nella fruizione del percorso: si tratta di Madre Teresa di Calcutta e Greta Thunberg. Le bellissime statue in sabbia indicheranno il cammino che fa riflettere sul tema che più sta a cuore ai giovani e non solo a loro, ovvero quello dell’ambiente. Della necessità di preservare il nostro pianeta alle generazioni future con un consumo dei beni del suolo e del sottosuolo razionale e intelligente, che non produca povertà e ulteriori diseguaglianze.

Orari di visita

Sarà possibile visitare il presepe dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 21.00. Il sabato, la domenica e i festivi, invece, doppio turno di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 22.00.

Mascherina e green pass

Per visitare il presepe di sabbia di Scorrano è obbligatorio l’uso della mascherina. Per accedere al Chiostro degli Agostiniani sarà necessario esibire il green pass.